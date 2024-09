MILANO (ITALPRESS) – I vigili del fuoco di Milano hanno voluto ricordare stamattina i 343 colleghi statunitensi morti negli attentati alle Twin Towers dell’11 settembre del 2001, con una scalata della Torre Galfa di via Campanini alta 110 metri. Muniti di tutti i Dispositivi classici dell’intervento di soccorso hanno affrontato i 33 piani percorrendoli per quattro volte con un equipaggiamento di circa 20 kg. Una maniera per ricordare idealmente il sacrificio dei colleghi americani.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano