MILANO (ITALPRESS) – Nel 23° anniversario degli attentati terroristici che colpirono gli Stati Uniti l’11 settembre 2001, la Città metropolitana di Milano ha omaggiato le vittime di una delle più grandi tragedie dell’era contemporanea. Una commemorazione che, come ormai da tradizione, si è svolta in Largo 11 settembre 2001, proprio davanti all’ingresso della sede istituzionale dell’ente di area vasta, così ribattezzato in onore di quelle vittime. Alla presenza di Sara Bettinelli, Consigliera delegata alla Protezione Civile, Affari Istituzionali, Zone Omogenee, Polizia metropolitana, e di Thomas Edwardsen, Vice Console Generale del Consolato degli Stati Uniti d’America a Milano, oltre che delle istituzioni e di cittadini e cittadine, è stata deposta una corona d’alloro. Un omaggio a coloro che persero la vita negli attentati del 2001, quasi tremila persone, per un ignobile atto d’odio. Le parole della Consigliera delegata Sara Bettinelli: “Quell’attacco agli Stati Uniti è stato un attacco all’intera umanità e alla democrazia, che ha cambiato per sempre la vita di tutti e tutte noi. Oggi, la Città metropolitana di Milano, vuole commemorare le vittime di quella tragedia. Ma onoriamo anche tutti gli eroi di quei momenti drammatici che non hanno esitato a rischiare la propria vita per salvarne altre, gettandosi letteralmente nell’inferno: hanno dimostrato il vero significato di coraggio, altruismo e dedizione. Le loro azioni ci ispirano ogni giorno nel nostro agire politico e nel nostro essere comunità”. “Non basta però ricordare. Bisogna – conclude Bettinelli – anche trarre degli insegnamenti. Invito quindi tutti a fare proprio il grande messaggio dell’11 settembre per costruire un futuro di pace e tolleranza reciproca”.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Città Metropolitana Milano