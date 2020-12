1.4 mld per cenone Capodanno, 700 milioni in meno

Gli italiani spenderanno 1,4 miliardi per il cenone di fine anno, vale a dire 700 milioni in meno dell'anno scorso, per una contrazione della spesa alimentare pari al 25%. È quanto emerge da un'indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative. abr/mrv/red