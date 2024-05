⁠Ferrari 12Cilindri, un gioiello di design

ROMA (ITLPRESS) - Velocità massima 340 km/h. Da zero a 100 km/h in 2,95 secondi, ovvero 31,4 metri. E per arrivare a 200 km/h bastano 122 metri, che vengono percorsi in 8,2 secondi. Le Hypercar sono così, verrebbe da dire. Ma la nuova Ferrari 12Cilindri Spider è anche un autentico gioiello di design. E soprattutto è una vera spider. Insieme alla coupé, è stata svelata a Miami Beach in occasione del Gran Premio di F1. Il V12 da cui prende il nome eroga 830 cv e arriva a 9.500 giri al minuto, evoluzione della serie speciale 812 Competizione A con bielle in titanio, materiale che garantisce un risparmio di massa del 40% rispetto all’acciaio. A gestire tanta potenza il cambio a doppia frizione e otto rapporti, che grazie ai pneumatici maggiorati da 21” garantisce rapporti più corti del 5% alle marce basse e un aumento della coppia alle ruote del 12% rispetto alle precedenti applicazioni V12 con una riduzione dei tempi di cambiata del 30%. xb2/tvi/red