"Oggi arriveremo a 3 milioni di somministrazioni, di cui circa 1 milione con doppia dose". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della sua visita per la riapertura della Palestra Sociale "Talento e Tenacia" a Ostia.

“Un buon risultato per una regione che ha circa 5,7 milioni di abitanti – ha aggiunto -. Prosegue la campagna vaccinale e stiamo entrando in una fase dove il numero dei richiami comincia a essere importante. Le quantità di vaccini in arrivo cominciano a essere sufficienti e viaggiamo sempre intorno alle 50mila somministrazioni quotidiane”. “Da oggi – ha concluso – iniziano le prenotazioni per le somministrazioni in farmacia, saranno 450, e non c’è dubbio che anche l’arrivo di queste moltiplicherà le opportunità di fare il vaccino”.

