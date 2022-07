Zingaretti “Maggioranza larga ha ben governato Lazio, si confermi”

"Mi auguro che questa maggioranza larga che ha ben governato il Lazio si confermi e si riproponga per vincere. Io credo che le condizioni per vincere ci siano tutte. Quindi siamo concentrati per affrontare insieme il futuro. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. xi2/fag/gsl