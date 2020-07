Zingaretti “In Sicilia per dare segnale di unita’”

"Questa e' per me la prima iniziativa da segretario di partito in presenza dopo la mia malattia. Ho scelto volentieri di farlo in Sicilia perche' qui era importante dare un segnale di unita'". Lo ha detto il leader del Pd, Nicola Zingaretti, all'assemblea regionale siciliana dei Dem ad Aidone (Enna).