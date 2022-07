Zingaretti “Dalla Regione 3,5 mln per gli Europei di nuoto”

"Gli Europei serviranno ad abbracciare lo sport, il nuoto, sono un fenomeno di promozione mondiale. Abbiamo cominciato dal 2019-2020 a lavorarci, metteremo tre milioni e mezzo per dare una mano per l'evento ma anche per l'impiantistica del territorio". Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, alla presentazione dei Campionati europei di nuoto. xc3/fil/gsl