Zingaretti “A Roma riapre il centro Nathan dopo decenni di chiusura”

"Riapre una perla nel cuore di Roma, il centro Nathan, che era stato chiuso per decenni. Diventa un centro per la formazione di ragazze e ragazzi social manager, un centro per permettere a giovani donne vittime di violenza di costruirsi un lavoro, autonomia e indipendenza". Lo ha detto il governatore del Lazio Nicola Zingarettti. xh4/pe/gtr