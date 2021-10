Zingaretti “A Casal Bertione il primo Centro per l’occupabilità”

"Oggi insieme a un nuovo centro per l'impiego riqualificato con ragazzi e ragazze apre il primo G.O.L., cioè il centro per l'occupabilità del lavoro che è una delle nuove fonti di politiche attive per il lavoro", così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti inaugurando questa mattina il nuovo Cpi di Casal Bertone a Roma. mpe/tvi/gtr