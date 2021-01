MILANO (ITALPRESS) – “In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento”. Questo il comunicato stampa dell’Inter, dopo le indiscrezioni circa una possibile cessione del club nerazzurro. Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente l’ipotesi, mentre alla vigilia della sfida contro il Crotone ha parlato Antonio Conte.

“Dobbiamo aspettarci una partita impegnativa come le altre. Incontriamo una squadra galvanizzata dalla vittoria contro il

Parma, ripartire dopo le feste è sempre una grande incognita. Noi dobbiamo confermarci tra quelle squadre che devono provare a

vincere. Dobbiamo continuare ad essere nel gruppetto di squadre

che lottano” le parole del mister. “Vittoria finale? Dobbiamo avere il dovere di credere sempre, di lottare fino alla fine per raggiungere il massimo”. Sull’incontro con Zhang, ha aggiunto che “è giusto che rimangano privati. E’ giusto che ci sia rispetto sempre nei confronti di tutti”. Sulla classifica e il +9

sulla Juventus Conte ha spiegato: “Questo è un campionato

equilibrato, soprattutto rispetto ai precedente. Ogni partita

bisogna sudare, non ci sono partite che si vincono con facilità.

E’ un torneo dove alla fine emergeranno dei valori importanti come lavoro e organizzazione”.

(ITALPRESS).