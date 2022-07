UMAGO (CROAZIA) (ITALPRESS) – Giulio Zeppieri va vicinissimo all’impresa, ma alla fine è, come da pronostico, Carlos Alcaraz il primo finalista del “Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il 20enne tennista romano (168 Atp, partito dalle qualificazioni) cede alla prima testa di serie del torneo e numero 5 del ranking mondiale. Lo spagnolo si impone 7-5, 4-6, 6-3, ma ad aumentare i rimpianti dell’italiano sono i crampi che lo colpiscono sul 3-3 del terzo set, quando cede il servizio ad Alcaraz che poi chiude vincendo i successivi due giochi. In finale il numero 5 del mondo troverà il vincente del derby azzurro tra Franco Agamenone (136 Atp) e Jannik Sinner, numero 10 del ranking e 2 del seeding.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com