KIEV (ITALPRESS) – “Oggi è la nostra festa ucraina: il giorno del militare volontario. L’Ucraina per noi non è solo un territorio come lo è per gli occupanti che non lo capiscono. Per loro questo è solo un obiettivo. L’Ucraina per noi rappresenta un milione di momenti felici, di simboli, di luoghi di ricordo. L’Ucraina è la nostra vita per questo milioni di persone oggi difendono lo Stato. Per questo oggi noi siamo tutti militari volontari che difendono l’Ucraina, i nostri figli, il nostro futuro”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video sul suo canale Telegram. “La Russia continua a distruggere le nostre infrastrutture e le nostre città, ma vi assicuro che ricostruiremo ogni strada, ogni casa, ogni appartamento di ogni ucraino. Ora che l’occupante è ancora sulla nostra terra, dobbiamo colpirlo meglio che possiamo per proteggere le città, i villaggi e ogni metro della nostra terra. Aiutatevi a vicenda, sostenetevi a vicenda. L’adesione numerosa delle persone alla difesa territoriale sono un altro segno del fatto che noi vinceremo Insieme vinceremo” ha concluso.

(ITALPRESS).

