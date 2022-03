KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Quasi 6 mila soldati russi sarebbero stati uccisi nei primi sei giorni di guerra. È quanto evidenziato dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, come riporta Sky News, secondo cui Zelensky avrebbe continuato a insistere che la Russia non può vincere questa guerra con “bombe, attacchi e razzi”, che sono piovuti sulle città ucraine negli ultimi giorni. Per il leader ucraino, Mosca “mira a cancellare la nostra storia” dopo che il memoriale di Babyn Yar a Kiev è stato colpito da un missile russo.

(ITALPRESS).

