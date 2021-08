ROMA (ITALPRESS) – La prossima settimana Ivan Zaytsev sarà sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro. Lo comunica la Lube Volley. “Nel pomeriggio di mercoledì 25 agosto, presso la clinica romana di Villa Stuart, l’atleta verrà operato dall’equipe del Professor Pier Paolo Mariani, luminare che ha già risolto la problematica di Tsvetan Sokolov. Mariano Avio, medico sociale della Cucine Lube Civitanova, seguirà l’iter da vicino – spiega la società in una nota – Gli accertamenti clinici degli ultimi giorni sono stati decisivi per la decisione presa in accordo con la società. Il capitano della Nazionale italiana, tornato alla Lube dopo 7 anni, ha dovuto convivere con il dolore alla gamba durante i Giochi di Tokyo 2020. I tempi di recupero saranno poi definiti dallo staff medico del Club”. “L’infortunio a Ivan ci ha colto un pò di sorpresa – ha ammesso il dg Beppe Cormio – ma sono cose che capitano nel nostro mondo e di tanto in tanto bisogna fare ricorso anche a un pò di fantasia per rimediare a una mancanza così importante”.

“Noi abbiamo un ragazzo giovane che impareremo presto a conoscere, ovvero Gabi Garcia – ha proseguito Cormio – Questa è un’occasione per metterlo alla prova. L’assenza di Zaytsev ci penalizza, ma non è intenzione della società tornare sul mercato. I motivi sono due: manteniamo la fiducia in Ivan e il suo secondo, pur essendo un giovane a caccia di esperienza, dà ampie garanzie di poter ricoprire il ruolo. Altre soluzioni che ho letto in queste ore verranno eventualmente valutate e sperimentate più avanti dal nostro coach Blengini e dal suo staff. Non spetta a noi dire quale sia la soluzione migliore, ma abbiamo fiducia che il gruppo, come accaduto in passato, sappia sopperire all’assenza di un giocatore importante per il periodo necessario al suo rientro in campo”.

