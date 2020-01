Zappacosta “Testa solo al derby”

"Stiamo preparando la sfida alla Lazio come tante altre partite, sappiamo che la gente ci tiene tanto. Questa carica dell'ambiente si riflette anche su di noi. E' una partita molto importante anche per noi perche' ci sono in palio tre punti pesantissimi e vogliamo vincere". Lo ha dichiarato il difensore della Roma, Davide Zappacosta, a margine della visita all'Oratorio Santa Silvia per incontrare i ragazzi della Junior Tim Cup. Il difensore giallorosso a inizio ottobre si e' rotto il legamento crociato. spf/gm