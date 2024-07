ROMA (ITALPRESS) – “La tripletta messa a segno nella prova individuale maschile all’Europeo di Basilea ha portato serenità, fiducia e sicurezza a tutto il gruppo. Il morale è alle stelle, siamo orgogliosi del lavoro svolto sin qui e non vediamo l’ora di vivere l’esperienza di Parigi 2024”. Parola di Nicola Zanotti. Nelle ultime settimane il commissario tecnico della Nazionale di sciabola si è spostato con atleti e atlete dalla Svizzera (dove Michele Gallo ha vinto l’oro, Luca Curatoli l’argento e Luigi Samele il bronzo) alla Val d’Aosta, nella splendida località di Champoluc, per preparare i Giochi Olimpici. “Abbiamo ricevuto un’accoglienza straordinaria – ha spiegato Zanotti all’Italpress -. Ci hanno messo a disposizione strutture fenomenali, condizioni ideali per fare gli allenamenti. Oltre al lavoro legato all’ossigeno, abbiamo fatto un carico prima dell’allenamento di Tirrenia, in Toscana, fase dedicata soprattutto alla pedana”.

Il giusto spirito di gruppo, secondo il ct, è fondamentale per la massima resa di ragazzi e ragazze, concentrati sull’obiettivo più grande per loro e per tanti altri sportivi di tutto il mondo: “Ho sempre riposto nel risultato del singolo il lavoro di tutta la squadra. In questi giorni abbiamo parlato tanto, cercando di capire come migliorare alcuni aspetti delle performance per riuscire ad esaltare le individualità. Massima fiducia, pensando a Parigi 2024, anche nelle gare a squadre. Daremo il massimo”, ha concluso Zanotti.

