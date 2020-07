Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. Lo comunica in una nota la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese. Ricoverato dallo scorso 19 giugno nella UOC Anestesia e Rianimazione DEA e dei Trapianti dall’ospedale “Le Scotte” di Siena, dopo quel terribile incidente in handbike, mentre stava prendendo parte a una delle tappe della staffetta di “Obiettivo tricolore”, il campione paralimpico ha ultimato in questi giorni il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto. “Dopo la sospensione della sedazione – recita il bollettino – la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Alex Zanardi è stato quindi trasferito in data odierna in un’altra struttura”. Si tratta di Villa Beretta, in provincia di Lecco, presidio dell’Ospedale Valduce di Como. “I nostri professionisti – afferma il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini – rimangono a disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico, come sempre accade in questi casi. L’atleta ha trascorso oltre un mese nel nostro ospedale: è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici e ha mostrato un percorso di stabilità delle sue condizioni cliniche e dei parametri vitali che ha permesso la riduzione e sospensione della sedazione, e la conseguente possibilità di poter essere trasferito in una struttura per la necessaria neuro-riabilitazione”.

