Zaia “Autonomia? Ci opporremo a referendum. Olimpiadi grande opportunità”

VENEZIA (ITALPRESS) - Autonomia, Olimpiadi, opere da realizzare, soprattutto di edilizia ospedaliera. Questi alcuni degli obiettivi per il 2025 illustrati dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nel corso del tradizionale incontro di fine anno con la stampa. "In democrazia c'è la possibilità di chiedere il referendum, ma allo stesso tempo quella di opporsi. Per questo motivo, serenamente, presenteremo le nostre ragioni contro il referendum abrogativo dell'autonomia differenziata", ha spiegato Zaia. xa7/mgg/gtr