ROMA (ITALPRESS) – “Appena sono arrivato in Regione diligentemente ho recepito la legge che blocca i due mandati. Avendola già recepita durante il mio primo mandato, ero al secondo anno di mandato, quindi non posso rifarlo”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a 24 Mattio su Radio 24, sul terzo mandato per il quale potrebbe candidarsi Vincenzo De Luca, avendo recepito più tardi la legge che li limita a due.

“Se De Luca avrà consolidato questo suo recepimento potrà fare anche il quarto mandato, perchè può fare altri due di mandati. Questa è un’anomalia tutta italiana. Credo che piacerebbe ai cittadini potermi ancora eleggere, bisogna fare votazioni per togliere le deleghe non le leggi”, conclude Zaia.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).