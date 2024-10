Zaia “Sono assolutamente contrario al nucleare a Venezia”

VENEZIA (ITALPRESS) - "La mia idea è che il mondo è grande, Venezia la terrei in caso per ultima. Non perchè è meglio che la centrale venga fatta nel giardino di casa altrui, ma perchè in questa fase storia non penso che Venezia abbia bisogno di un ulteriore dibattito e di un ulteriore progetto. Piuttosto pensiamo alla riconversione con energie pulite di Marghera. Ad oggi penso che l'impatto di questa proposta sarebbe assolutamente devastante, quindi la mia posizione è di assoluta contrarietà". Così il presidente del Veneto Luca Zaia sull'ipotesi di una centrale nucleare a Porto Marghera. "Il nucleare ad oggi risulta essere la tecnologia che, valutati costi e benefici, garantisce una produzione di energia più "pulita", sulla quale assolutamente dobbiamo indirizzarci - ha precisato -. Il tema della comunicazione per Venezia è un tema fondamentale: premesso che Marghera deve continuare a rappresentare come in passato un'opportunità per molti lavoratori, dobbiamo investire affinchè le attività presenti siano sempre più sostenibili. Penso che il dibattito su Venezia dunque sia un dibattito assolutamente delicatissimo perchè la comunicazione che daremo è che Venezia vuole fare una centrale nucleare, cosa su cui sono contrario".