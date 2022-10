Zaia “Nuovo governo affronti subito il problema delle nuove povertà”

"Auspico che il governo che si va ad insediare affronti come primo dossier in assoluto, quello delle nuove povertà, perché qui stiamo mandando in povertà una fascia di popolazione che prima non lo era". Lo dichiara il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.