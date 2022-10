Zaia “Il governo deve risolvere il problema del caro bollette”

"Il nuovo governo deve assolutamente risolvere il problema del caro bollette. Serve un provvedimento estremo, così come è stato per il Covid, per aiutare famiglie e imprese". È l'invito che il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia fa al nuovo esecutivo retto da Giorgia Meloni. xa7/tvi/red