Zaia “Dobbiamo garantire sicurezza durante Olimpiadi”

VENEZIA (ITALPRESS) - “Tra meno di un anno il grande appuntamento sportivo sarà realtà. Saremo sotto gli occhi del mondo e attendiamo nella nostra regione un gran numero di appassionati, stimato intorno ai 2 milioni di presenze. Abbiamo il dovere di garantire la massima sicurezza nei centri ma anche lungo le principali vie di comunicazione. Questo progetto individua i punti nevralgici in cui i dispositivi consentono un monitoraggio 24 ore su 24 per intervenire prontamente in caso di qualsiasi emergenza o reato”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia parlando della sicurezza durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026. f29/tvi/tgr