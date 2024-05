“Your Next Pavia”, da Assolombarda proposte per rilancio della città

“Your Next Pavia”, da Assolombarda proposte per rilancio della città

PAVIA (ITALPRESS) - Rappresentanti delle istituzioni, della cultura e del mondo imprenditoriale, si sono incontrati a Pavia per confrontarsi sulle prospettive future di un territorio dalle grandi potenzialità. "Your Next Pavia", questo il titolo delle Assise 2024 della sede pavese di Assolombarda. f02/sat/gtr