MILANO (ITALPRESS) – “Sono andato a fare una visita di controllo e oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X Factor”: ad annunciarlo Fedez in una storia su Instagram. Il rapper, dopo il ricovero di fine settembre a causa di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna, parteciperà regolarmente alle puntate live del talent show di Sky, di cui è uno dei giudici, al via il prossimo 26 ottobre.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).