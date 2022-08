ROMA (ITALPRESS) – Italia protagonista nella tappa di Swansea della la World Triathlon Para Series. E’ sempre il capitano azzurro Giovanni Achenza a portare sul podio il tricolore, conquistando una bella medaglia d’argento nella categoria PTWC alle spalle dell’austriaco Florian Brungraber e davanti al francese Ahmed Andaloussi. L’atleta sardo ha conquistato così la sua terza medaglia stagionale dopo il bronzo nella tappa mondiale della World Triathlon Para Series Montreal e l’oro nella World Para Cup a La Coruña. Sempre nella PTWC entrambi all’esordio con il body azzurro, 8° posto per Giuseppe Romele che sfortunato, è stato frenato nella frazione di ciclismo da problemi meccanici. Sesta piazza finale per Arianna Talamona nella gara femminile vinta dall’australiana Lauren Parker davanti all’americana Kendall Gretsch e alla brasiliana Jessica Ferreira.

Nella categoria PTVI l’azzurra Francesca Tarantello, con guida Lilli Gelmini, è incappata in un errore nella frazione di nuoto che le ha condizionato tutta la gara e non le ha permesso di lottare per le medaglie. Ha chiuso in 5^ posizione la gara vinta dalla francese Annouck Curzillat davanti alla britannica Ketie Crowhurst e alla canadese Jessica Toumela (CAN).

Piazzamenti per gli ultimi due azzurri in gara, entrambi alla prima World Triathlon Para Series: Giovanni Sciaccaluga nella categoria PTS3 si è piazzato in 7^ posizione e Gianluca Valori per la PTS2 ha tagliato il traguardo in 6^ posizione. I due azzurri non hanno potuto utilizzare le proprie biciclette per problemi della compagnia aerea che ha smarrito i loro bagagli. Le vittorie sono andate a Nico Van Der Burgt (NED) su Daniel Molina (ESP) e Michael Herter (FRA) nella categoria PTS3; al francese Jules Ribstein davanti al belga Wim De Paepe e allo spagnolo Lionel Morales in quella PTS2.

Si è svolto anche il primo convegno mondiale sulle classificazioni del paratriathlon, per il team azzurro hanno partecipato il direttore Tecnico Mario Poletti, il medico classificatore Francesco Perna e il tecnico Valeria Cappelletto.

– Foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

