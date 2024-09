ROMA (ITALPRESS) – Storia, innovazione e futuro sono i tre elementi chiave che caratterizzano i World Skate Games 2024, che per la prima volta si terranno in Italia in quattro regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio, dal 6 al 22 settembre. L’evento è stato presentato a Roma presso la suggestiva Terrazza del Pincio, luogo che ospiterà le prove di “vert”, freestyle, skate cross e i modernissimi esports. “Questa è la kermesse più grande della storia a livello iridato, con 156 titoli mondiali in palio – ha dichiarato Sabatino Aracu, presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici e di World Skate -. Nessuna federazione internazionale l’aveva mai fatto. Stiamo facendo un evento che darà una svolta allo sport italiano e ci auguriamo possa essere preso a esempio di evento sostenibile”. “Ci sono gli stessi numeri di un’Olimpiade estiva, e con lo stesso numero di un’Olimpiade invernale”, è invece il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha sottolineato: “Non è una caso che i nostri nipoti, durante le Olimpiadi, si siano incollati a vedere questi sport, perchè vedono i loro coetanei – ha ricordato, in riferimento soprattutto al podio giovanissimo di Tokyo 2020 -. Qui si intreccia il sociale con l’agonismo, la novità con la voglia di fare attività nei centri urbani”.

Di giovani e di generazioni future ha parlato anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “Stiamo investendo non tanto su un evento, ma su una generazione, su un’idea di sport che non è quello che si celebra nei luoghi convenzionali ma nei luoghi iconici della città, come ci hanno insegnato anche le Olimpiadi di Parigi. Sostenere e investire su questo avvenimento è una strategia che va oltre l’avvenimento stesso, ma che riguarda l’implementazione di oltre 1.500 playground nei comuni del Sud, che saranno pronti nel 2025. La visione è sempre di lungo periodo”.

Parlando di Roma, i World Skate Games rappresentano un evento che “arricchisce un cartellone pazzesco che la Capitale garantisce da anni”, ha spiegato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, che, oltre alla Terrazza del Pincio e al Colle Oppio, ha posto l’accento su Ostia: “Portare là un evento di questo tipo vuol dire che si fa sul serio, è una vetrina per rilanciare il mare di Roma”.

Presente anche Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, che racconta del dovere di ragionare sulle tendenze che arricchiscono il mondo dello sport: “Io ne ho individuate due, ovvero che lo sport si sta sempre più urbanizzando, e i nuovi sport che si stanno affacciando all’opinione pubblica. I World Skate Games sono un evento unico che si svolge in location che non hanno eguali al mondo”.

