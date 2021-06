ROMA (ITALPRESS) – Gioia azzurra nella World Cup di trampolino elastico, in scena a Coimbra, in Portogallo. La coppia azzurra del synchro, formata da Samuele Patisso Colonna e Dario Aloi, entrambi in forza alla società Milano 2000, ha vinto la medaglia di bronzo, con il totale di 48.720 nella finale di specialità della Coppa del Mondo, dopo aver mancato il traguardo nella tappa di Brescia, a inizio giugno. Sul gradino più alto del podio è salita la coppia bielorussa (50.450), piazza d’onore per la Russia (50.150). Grande soddisfazione per Patisso Colonna e Aloi, che hanno festeggiato assieme all’allenatore Luigi Meda, in Portogallo con l’ufficiale di gara, anche capodelegazione, Francesca Beltrami. Dall’Italia sono arrivati subito i complimenti del direttore tecnico azzurro, Giuseppe Cocciaro, che si è voluto congratulare con il fresco campione italiano assoluto e con il veterano classe 1989.

“Questo è un grande risultato, anche di tattica perchè ieri abbiamo volutamente svolto un esercizio più semplice per qualificarci. Oggi, invece, abbiamo fatto il nostro e abbiamo vinto il bronzo: meglio dei francesi e dietro soltanto a Bielorussia e Russia, due superpotenze mondiali del Trampolino Elastico”, ha detto Cocciaro.

“Significa che questa è la strada giusta: è una medaglia che può fare da apripista, a livello internazionale stanno conoscendo l’Italia. Sono davvero contento, in Coppa del Mondo a Brescia ci è sfuggita e oggi invece è arrivata: questo successo ci ripaga di tanti sacrifici e ci dà la forza per andare avanti ancora meglio. Adesso possiamo riprendere fiato dopo l’Europeo e le World Cup e iniziare con calma la preparazione per il Mondiale di Baku a novembre”, ha aggiunto il dt azzurro.

