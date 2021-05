ROMA (ITALPRESS) – Altre buone notizie per le azzurre in scena a Baku (in Azerbaijan) nella World Cup di ginnastica. Dopo l’argento di ieri firmato dalle farfalle nel concorso generale, oggi sono arrivate altre due piazze d’onore per Alessia Maurelli e compagne e soprattutto un oro individuale per Alexandra Agiurgiuculese.

Si portano a Desio altri due argenti, quindi, le azzurre nelle finali di specialità: con le 5 palle a quota 44.550 (D. 33.3 – E. 8.600) e con 3 cerchi e 4 clavette a 41.900 (D. 33.3 – E. 8.600): in entrambi i casi dietro alla Bulgaria ( 45.600 – 43.150).

A ruota brilla l’oro della Agiurgiuculese, aviere dell’Aeronautica Militare (come le compagne dell’Insieme, esclusa la Mogurean), ottenuto nella final eight con la palla. La ventenne allenata all’ASU di Udine da Spela Dragas e Magda Pigano, grazie al personale di 26.350 (D. 17.8 E. 8.550), mette in fila la russa Daria Trubnikova, seconda con 26.100, e la bulgara Boryana Kaleyn, terza con lo stesso punteggio ma un’esecuzione peggiore.

