AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Grandissima prestazione di Alessio Crociani questo pomeriggio ad Amburgo nella tappa tedesca della World Triathlon Championship Series. L’azzurro ha ottenuto un prestigioso settimo posto, eguagliando così il miglior risultato individuale maschile in WTCS raggiunto da Gianluca Pozzatti a Cagliari nel 2022. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha condotto un’ottima frazione di nuoto, uscendo per primo dalla transizione 1, e ha a spinto molto nella parte in bicicletta, mantenendosi nelle prime posizioni. Nei primi chilometri di corsa è rimasto nel gruppo di testa, sfilandosi solo negli ultimi momenti. La gara è stata vinta dall’australiano Matthew Hauser, seguito dal portoghese Vasco Vilaca e dal francese Pierre Le Corre. A rappresentare l’Italia c’era anche Nicola Azzano che ha concluso al 42esimo posto. Nella gara femminile, Verena Steinhauser ha tagliato il traguardo in 30esima posizione. Giornata sfortunata invece per Alice Betto, squalificata per un problema meccanico alla bici; nonostante ciò l’azzurra ha scelto di portare a termine l’ultima prova prima delle Olimpiadi. Bianca Seregni è stata costretta al ritiro.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

