Wierer e Vötter nel video del Cio sul potere della solidarietà

Il countdown per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è iniziato. Per celebrare l'inizio dei Giochi - il 4 febbraio 2022 - il Comitato Olimpico Internazionale ha realizzato un nuovo entusiasmante filmato, che esalta la relazione speciale tra gli atleti olimpici e i loro sostenitori in tutto il mondo. gm/gtr