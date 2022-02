PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Dorothea Wierer ha vinto il bronzo nella 7,5 km sprint femminile di biathlon. L’azzurra ha chiuso in 21’21″5, terzo tempo dietro la norvegese Marte Olsbu Roeiseland oro in 20’44″3 e la svedese Elvira Oeberg (21’15″2). Si tratta della decima medaglia per l’Italia, che eguaglia così il numero di medaglie conquistate a Pyeongchang.

“Dorothea non tradisce mai e ancora una volta ha dimostrato la sua infinita classe. Stiamo rispettando le tabelle di marcia e onorando alla grande il nostro Paese” il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò.

(ITALPRESS).