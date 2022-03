Welfare, le imprese del farmaco a sostegno della natalità

Favorire la natalità è un tema centrale per le imprese del farmaco, che attraverso welfare e cure vogliono dire stop al declino demografico, per il bene dell’Italia e delle stesse aziende. Questi i principali temi affrontati nel corso di un convegno di Farmindustria con quattro parole chiave per uscire dall’emergenza denatalità: donne, welfare, ricerca e giovani. tan/sat/gtr