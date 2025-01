Washington già blindata per l’insediamento di Trump alla Casa Bianca

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un grande dispiegamento di forze di polizia e barriere che delimitano l'area di Capitol Hill: Washington attende il 20 gennaio, data in cui è prevista la cerimonia di insediamento del presidente eletto Donald Trump. L'intera area che interesserà il tradizionale evento è stata recintata. Lo stesso per la National Mall e Pensylvania Avenue, zone in cui è prevista la passeggiata presidenziale, occasione in cui Trump saluterà la folla insieme alla first lady Melania. Già presenti sul posto venditori di gadget e alcuni sostemitori con le macchine decorate per omaggiare il tycoon. xp6/abr/gtr