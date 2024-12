Washington, all’ambasciata italiana la Giornata Nazionale dello Spazio

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - All'Ambasciata Italiana di Washington va in scena la terza edizione della Giornata Nazionale dello Spazio, grande occasione di confronto tra le aziende italiane dell'aerospazio e la Nasa. Il programma ha previsto l'allestimento di un'area espositiva che ha ospitato 20 aziende Italiane, garantendo incontri tra gli operatori italiani e statunitensi. Un evento che punta a rafforzare ulteriormente la partnership tra Nasa, ASI e INAF. Per l'occasione ENAC e Aeroporti di Puglia hanno annunciato la firma di uno studio di fattibilità per le operazioni suborbitali commerciali di Virgin Galactic in Italia, utilizzando lo spazioporto di Grottaglie. xp6/sat/gsl