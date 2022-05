NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Golden State chiude la serie e ancora una volta accede alla finale della Western Conference. Boston, invece, la tiene aperta, batte Milwaukee e si porta sul 3-3. Questi i verdetti delle due gare dei play-off Nba disputate nella notte italiana. Warriors, dunque, in finale dopo il successo casalingo in gara 6 contro Memphis. Finisce 110-96 e 4-2 per Steph Curry e compagni con il numero 30 dei padroni di casa che mette a referto 29 punti, aggiungendo anche 7 rimbalzi e 5 assist, in un match in cui è altrettanto decisivo Klay Thompson che di punti ne fa 30 e colleziona 8 rimbalzi, fondamentale in cui è Kevon Looney a fare la differenza chiudendo con 22, ma sono tanti anche quelli di Green che ne mette 15 a disposizione dei suoi, inserendo nel suo score personale anche 14 punti e 8 assist. Doppia doppia anche per Wiggins con 18 punti e 11 rimbalzi, dalla panchina arrivano i 12 punti di Poole. I Grizzlies chiudono il loro viaggio con il rammarico dell’infortunio di Ja Morant assente anche in gara-6. Non bastano i 30 punti di Dillon Brooks e i 25 di Desmond Bane per andare a gara-7. Vince Golden State che adesso attende nalla finale di Conference la vincente di gara-7 tra Phoenix Suns e Dallas Mavericks.

Necessaria la “bella” anche in Boston-Milwaukee, visto che i Celtics si aggiudicano il sesto confronto con i campioni in carica, vincendo in trasferta 108-95. Un’impresa firmata Jayson Tatum che, con 46 punti e 9 rimbalzi, trascina i suoi e vince la sfida nella sfida con Giannis Antetokounmpo che prova a tenere in piedi i Bucks con 44 punti e 20 rimbalzi. Una prestazione monumentale che non è sufficiente a fermare Boston che trova nei 22 punti di Brown e nei 21 di Smart altri ingranaggi importanti per far funzionare al meglio la macchina. Milwaukee porta in doppia cifra anche Holiday (17 punti) e Connaughton (14 dalla panchina), ma la vittoria va ai Celtics che si portano sul 3-3 e allungano la serie di una semifinale di Conference più che mai avvincente. Chi vince trova Miami in finale.

