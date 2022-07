Vvf ancora al lavoro per incendio nel Carso, in azione 2 Canadair

Sessanta vigili del fuoco con 20 automezzi hanno lavorato tutta la notte tra Doberdò (GO) e Aurisina (TS) per l'incendio nel Carso triestino. Dall'alba sono in volo 2 Canadair. fil/gtr