Von der Leyen “Non permetterò agli estremisti di distruggere l’Europa”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Non permetterò mai che venga accettata l’estrema polarizzazione delle nostre società. E non accetterò mai che demagoghi ed estremisti distruggano lo stile di vita europeo. E oggi sono qui, pronta a condurre questa lotta con tutte le forze democratiche presenti in quest’Aula". Così Ursula Von der Leyen, nel giorno della riconferma a presidente della Commissione Europea, si rivolge alla plenaria di Strasburgo del Parlamento Ue. sat/gtr (Fonte video: Commissione Europea)