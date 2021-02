ROMA (ITALPRESS) – “Si tratta di un affare italiano. E come sapete abbiamo una regola d’oro: non commentiamo mai le questioni politiche interne. Posso solo dire che Draghi alla Bce ha svolto un ruolo straordinario e di questo ne sono tutti consapevoli. Non solo in Italia”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, in merito all’incarico di formare un nuovo Governo affidato a Mario Draghi.

Poi riguardo al Recovery Plan italiano, la Von der Leyen ha spiegato: “Da settimane, per non dire mesi, lavoriamo con le autorità italiane e con le parti interessate per sviluppare i dettagli della bozza. E il lavoro è ancora in corso. Lo dico per sottolineare quanto dettagliato sia questo lavoro, visto che si tratta di un ammontare enorme di fondi da spendere in un periodo di tempo relativamente limitato, in pochi anni. Dobbiamo andare in profondità nei dettagli, definendo obiettivi e tabella di marcia. Per questo siamo pronti e impegnati con l’amministrazione italiana per lavorare senza sosta e andare avanti perchè il tempo è prezioso e non vediamo l’ora di vedere come sarà formato il nuovo governo”.

