BOLOGNA (ITALPRESS) – Volvo Cars ha reso noto la realizzazione di un terzo impianto produttivo in Europa che permetterà alla Casa automobilistica di soddisfare la costante domanda di auto elettriche da parte dei suoi clienti e di sfruttare il potenziale di crescita futuro. Il nuovo stabilimento di ultima generazione sarà neutrale dal punto di vista climatico e produrrà solo auto elettriche, a sostegno degli ambiziosi obiettivi della Casa automobilistica, che punta a una produzione completamente elettrica entro il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2040, nonchè ad espandere ulteriormente la capacità produttiva globale in funzione delle proprie aspirazioni di crescita. Scegliendo la Slovacchia come sede del nuovo stabilimento, Volvo Cars crea un triangolo produttivo europeo che copre tutta la sua maggiore area di vendita, andando a integrare gli impianti di Ghent (Belgio) nell’Europa occidentale e di Torslanda (Svezia) nell’Europa settentrionale.

La nuova struttura rappresenta un investimento di circa 1,2 miliardi di euro e sarà ubicata vicino a Kosice, nella parte orientale della Slovacchia, e potrà beneficiare di una catena di fornitura ben consolidata nel settore automobilistico, dato che sarà il quinto stabilimento automobilistico nel Paese. Volvo Cars ambisce a raggiungere vendite annue pari a 1,2 milioni di autovetture entro la metà del decennio, obiettivo che intende raggiungere con una presenza produttiva globale che comprende l’Europa, gli Stati Uniti e l’Asia. “Il nostro obiettivo è quello di diventare un marchio di mobilità esclusivamente elettrica entro il 2030, il che è in linea con le nostre finalità”, ha dichiarato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars. “L’espansione in Europa, la nostra principale area di vendita, è fondamentale per il nostro passaggio all’elettrificazione e per una crescita duratura. Sono entusiasta della possibilità di espandere la produzione di Volvo Cars in Slovacchia e non vedo l’ora di accogliere nuovi colleghi e partner lungo il percorso che ci attende”.

“Apprezzo che Volvo Cars abbia deciso di costruire il suo nuovo stabilimento in Slovacchia. Il nuovo impianto di Volvo Cars è importante per noi perchè migliorerà la situazione sociale ed economica della regione e perchè produrrà solo auto elettriche, offrendo all’industria automobilistica slovacca un vantaggio competitivo nella nuova era ecologica” ha dichiarato il Primo Ministro della Repubblica Slovacca, Eduard Heger. “Mi fa molto piacere che la Slovacchia sia riuscita ad aggiudicarsi questo mega investimento, che porterà sviluppo e molti posti di lavoro nella parte orientale del Paese, con molte opportunità di lavoro dirette e indirette”, ha commentato il Ministro dell’Economia della Repubblica Slovacca, Richard Sulik.

Secondo le previsioni, la costruzione dell’impianto di Kosice inizierà nel 2023 e le attrezzature e le linee di produzione saranno installate nel 2024. L’inizio della produzione in serie delle Volvo di nuova generazione con trazione solo elettrica è programmato per il 2026.

Coerentemente con la volontà di Volvo Cars di arrivare ad avere attività produttive climaticamente neutre entro il 2025, l’impianto utilizzerà solo energia a impatto zero. Lo stabilimento sarà inoltre progettato per diventare leader nella produzione di auto elettriche di fascia alta sostenibili ed efficienti, grazie a un layout e a un flusso logistico ottimizzati, considerando che Volvo Cars mira a conseguire i più elevati standard globali in materia di efficienza energetica e ambientale. Per quanto riguarda la posizione, Kosice offre buoni collegamenti logistici e di trasporto con il resto d’Europa e l’accesso a una buona base di fornitori. Anche gli incentivi offerti dal governo slovacco si sono rivelati un fattore chiave nella scelta di aprire lo stabilimento a Kosice. L’impianto è progettato per produrre fino a 250.000 autovetture all’anno e si prevede che creerà diverse migliaia di nuovi posti di lavoro nel territorio. La località consente inoltre un’ulteriore espansione dell’impianto in futuro.

“Siamo impazienti di dare il benvenuto a nuovi membri nel team di Volvo Cars Kosice e nella famiglia globale di Volvo Cars, oltre che di instaurare nuovi rapporti di collaborazione e partnership nella regione”, ha dichiarato Javier Varela, Chief Operating Officer di Volvo Cars. “Sarà uno stabilimento caratterizzato da un ambiente di lavoro moderno, all’avanguardia e incentrato sulla sostenibilità e sulla sicurezza”. Lo stabilimento di Kosice costituisce per Volvo Cars il primo nuovo sito produttivo aperto in Europa da quasi 60 anni a questa parte. Lo stabilimento di Torslanda fu aperto nel 1964, mentre quello di Gand seguì un anno dopo. Insieme, questi impianti sono in grado di produrre 600.000 automobili all’anno.

