VOIhotels riprende i lavori al Ca’ di Dio di Venezia

Il cantiere del Ca' di Dio di Venezia ha ripreso i lavori dopo mesi di blocco forzato: un segnale positivo che arriva in un momento delicato per l’Italia, il turismo e Venezia in particolare. Il Gruppo Alpitour conferma gli investimenti e rinnova la volontà di regalare alla Serenissima un nuovo hotel cinque stelle. sat/mrv/red