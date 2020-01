KULUSEVSKI ALLA JUVE MA FINO A GIUGNO AL PARMA

Giornata molto movimentata su diversi fronti in casa Juventus. Oggi la squadra ha svolto il primo allenamento del 2020: dopo il giorno di pausa concesso dal tecnico Maurizio Sarri ai giocatori per trascorrere il Capodanno con famiglie e amici, i calciatori si sono ripresentati al Training Center della Continassa dove nel pomeriggio sono stati impegnati in una intensa sessione di lavoro che li ha visti impegnati in una prima fase di riscaldamento seguita da esercizi atletici, esercitazioni con il pallone, tiri in porta, tattica e partitella. Domani la squadra sarà nuovamente in campo al pomeriggio nel prosieguo dell’avvicinamento alla partita del 18esimo turno di campionato in programma lunedì 6 gennaio alle 15 all’Allianz Stadium contro il Cagliari. Nel vicino J Medical, intanto, è stato il giorno di Dejan Kulusevski: il centrocampista svedese ha sostenuto le visite mediche quindi si è fermato con i tifosi bianconeri concedendosi ad autografi e selfie di rito. In serata è arrivata l’ufficialità dell’acquisto dall’Atalanta, per “un corrispettivo di 35 milioni di euro pagabili in cinque esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale”. Kulusevski ha firmato con la Juve un contratto fino al 2024 ma si unirà ai suoi nuovi compagni solo dalla prossima stagione: fino a giugno rimarrà in prestito al Parma. Sul fronte partenze, invece, ha salutato Mattia Perin: il 27enne portiere originario di Latina ha lasciato dopo una stagione e mezza, per tornare in prestito al Genoa da dove era andato via nel giugno 2018. Infine, sul fronte societario, la Juventus ha annunciato che si è concluso l’aumento di capitale da 300 milioni di euro con la sottoscrizione integrale delle azioni ordinarie offerte in opzione.

(ITALPRESS).