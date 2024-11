TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “Siamo molto grati ad Alessandro Prunas, Ambasciatore d’Italia in Tunisia, per averci accolto oggi presso la sede dell’ambasciata italiana a Tunisi. Grazie al cultista Luca Poma, per aver condiviso con noi lo sviluppo di comuni progetti di diplomazia culturale, in questo nostro secondo viaggio, dopo la prima missione a Tripoli, quale Ong Unesco”. Lo ha detto Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae, a margine della visita di una delegazione dell’ufficio di presidenza della Ong a Tunisi. Tra i progetti su cui si lavorerà, quelli relativi al sostegno alle imprese creative e culturali tunisine, la collaborazione tra queste e le imprese creative e culturali italiane, il sostegno al governo tunisino relativamente alla preparazione e predisposizione dei dossier di Candidatura del patrimonio materiale e immateriale tunisino presso l’Unesco e attività di collaborazione e scambio in tema di arte contemporanea tra istituzioni private e pubbliche dei due paesi.

Le prossime missioni, vedranno Cultura Italiae impegnata in Giordania e Libano, in vista dell’assemblea generale annuale dell’Unesco a Parigi la prossima primavera.(ITALPRESS).

Foto: Luca Poma