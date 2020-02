Virus Cina, Zingaretti “Grazie allo Spallanzani Paese vive ore serene”

Per il governatore del Lazio, in visita all'Istituto, "era giusto tornare da una equipe straordinaria, unita, solidale del sistema regionale, che in questo momento sta dando il massimo, per dire, a nome di tutta l'Italia, grazie per quello che stanno facendo". mac/fsc/red