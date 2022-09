Violenza sulle donne, Sala “Più pattuglie per una vigilanza continua”

Parlando di sicurezza e violenza sulle donne, "ho invitato a far sì che le pattuglie in giro siano un po' di più. Va bene che è un momento di crisi e consumare benzina non va mai bene, ma in questo caso consumiamo un po' di benzina e mandiamo in giro quanto più possibile le macchine perché non c'è che la vigilanza continua". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala. xa1/trl/gsl