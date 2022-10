Vino, 1,5 miliardi di costi in più per la crisi del gas

È una falla da 1,5 miliardi quella causata da gas ed energia sul vino italiano. Anche uno dei comparti del made in Italy più in salute è costretto a lanciare l'allarme e ora il timore principale è che all'escalation dei costi si aggiunga la crisi dei consumi, in Italia e nel mondo. E' quanto emerge da un'indagine dell'Osservatorio Uiv-Vinitaly. mgg/gtr