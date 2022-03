Vinitaly, 4.400 aziende da 19 Paesi per la 54^ edizione

Con 4.400 aziende da 19 nazioni torna in presenza, dopo due anni di stop forzato, il Vinitaly, a Verona dal 10 al 13 aprile. E lo fa per la rassegna numero 54. I top buyer da 50 Paesi, già accreditati, sfiorano quota 700, con in testa la delegazione del Nord America. Per il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, questa edizione riporta idealmente la manifestazione alle edizioni pre-pandemia. abr/gtr