Vincono la Celeste e l’Albiceleste, finisce 2-2 Paraguay-Perù. Questi i verdetti delle prime tre partite valide per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022, disputate nella notte italiana. Al “Centenario” di Montevideo la sfida più affascinante con l’Uruguay che batte 2-1 il Cile grazie a una rete al 93° di Maximiliano Gomez. A sbloccare il risultato ci aveva pensato il solito Luis Suarez, segnando al 39° dagli 11 metri con un rigore molto contestato dai cileni e concesso grazie all’intervento del Var. Nella ripresa, al 9°, il pareggio de “La Roja” con l’attaccante dell’Inter, Alexis Sanchez, bravo a concludere una splendida azione collettiva tra triangolazioni e tocchi di prima. Nel finale il gol decisivo di Gomez con un destro dal limite dell’area.

In testa a quota tre punti anche l’Argentina che, a Buenos Aires, batte 1-0 l’Ecuador grazie al rigore di Lionel Messi al 13° del primo tempo. Novanta minuti in campo per De Paul (Udinese) e Lautaro Martinez (Inter).

Infine, ad Asuncion, 2-2 tra Paraguay e Perù. Tutte nella ripresa le quattro reti, gli ospiti passano in vantaggio al 7° con Carrillo, ma l’Albirroja ribalta il risultato con la doppietta di Romero (67° e 81°). Non è finita perchè all’85° ancora Carrillo firma il suo secondo gol per il definitivo 2-2.

Stanotte altre due gare: a Recife il Brasile riceve la Bolivia, mentre a Barranquilla la Colombia sfida il Venezuela.

