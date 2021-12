NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Riscatto Atlanta. Dopo la sconfitta con i Knicks che ne aveva interrotto la serie positiva, gli Hawks di Danilo Gallinari tornano a vincere imponendosi sul parquet degli Indiana Pacers per 114-111. Il trascinatore è ancora Trae Young che sfiora la tripla doppia, mettendo a referto 33 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, ma sono importanti anche i 19 punti di Huerter e i 14 di Collins, oltre al contributo che arriva dalla panchina con i 12 punti di Williams, gli 11 di Wright e i 9 del “Gallo” che, in 29 minuti di gioco, fa registrare al suo attivo anche 6 rimbalzi e 3 assist. Indiana se la gioca fino alla fine sorretta dai 27 punti (e 9 assist) di Brogdon e dalla doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi di Sabonis, ma alla fine è Atlanta a spuntarla.

In tutto nove le gare della notte Nba e riflettori puntati su Milwaukee-Charlotte con i Bucks che vincono 127-125 e con

Giannis Antetokounmpo che dà vita a un’appassionante sfida nella sfida con LaMelo Ball. Vince il greco che mette a referto 40 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, mentre il 20enne californiano chiude con 36 punti, 9 assist e 5 rimbalzi.

Nelle altre gare del programma, vittorie per Orlando Magic (108-103 su Denver Nuggets con 24 punti per Cole Anthony), Wizards (115-107 sui Timberwolves con 27 punti per Montrezl Harrell, mentre dall’altra parte Karl-Anthony Towns fa 34 punti e 10 rimbalzi), Celtics (88-87 sui Sixers con 26 punti e 16 rimbalzi per Jayson Tatum), Cavaliers (111-85 contro Miami Heat con 19 punti e 11 rimbalzi per Jarrett Allen), Mavericks (139-107 sui Pelicans con 29 punti per Brandon Ingram), Rockets (114-110 contro i Thunder con 32 punti e 10 rimbalzi per JaèSean Tate, mentre a Oklahoma non bastano i 39 punti di Shai Gilgeous-Alexander per evitare il ko) e Kings (124-115 contro i Clippers con 24 punti per DèAaron Fox).

(ITALPRESS).